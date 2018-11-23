شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة ليختبر الدعم المحوري 14.25 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح لهذا اليوم ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد، والذي يتواجد هدفه الأول عند 13.93، في حين يتواجد الهدف الإيجابي الرئيسي المتوقع لهذا اليوم عند 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت