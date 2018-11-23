شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الآن ويحافظ على ثباته فوقه، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1208.40، في حين يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1238.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1220.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد