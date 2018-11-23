شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية منذ الصباح ليقترب من حاجز 1.2800، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2636، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن الثبات دون 1.2962 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2962

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي