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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية في طريقه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 1.1300، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 1.1181 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات دون 1.1443 الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1320 والمقاومة 1.1460
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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