شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة اللبنانى: التعاون مع مصر كبير فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال غازى زعيتر، وزير الزراعة اللبنانى، إنه لابد من وضع دراسات جدوى للمشاريع الزراعية للاستفادة منها، وكذلك للتبادل التجارى كخطوة للتكامل الاقتصادى العربى.

وأضاف زعيتر خلال منتدى الأعمال المصرى اللبنانى بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون، أن المجال الزراعى مهم لتوفير الغذاء العربى، ما يستلزم المناقشة حوله شريطة ألا يصل لحد الإغراق والحفاظ على البلدين وزراعتها.

وأشار إلى أن مجالات التعاون مع مصر كبيرة سواء فى الخبرات والمعارف والتبادل التجارى المعروف، مضيفا "أن مصر جمال عبد الناصر قدمت للبنان جامعة بيروت العربية، مختتما كلمته عاشت مصر عاشت لبنان".