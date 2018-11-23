شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السمك بسوق العبور اليوم الجمعه 23-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك للجملة اليوم الجمعه 23 نوفمبر طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور ، بحيث بلغ سعر بيع السمك البلطى ما بين 23 - 25 جنيها للكيلو بحسب النوع.

وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيها وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها ، والتعابين من 40 - 145 جنيها و سعر المكرونة الخليجى ما بين 32-40 جنيها للكيلو، وسعر والمكرونة السويسى ما بين 95-67جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها ، وبلغ سعر الكابوريا من 30 - 125 ، وبلغ سعر الجمبري الجامبو من 350 -400 جنيها ،ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -300 جنيها