الارشيف / الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر

0 نشر
0 0

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى سوق الصاغة المصرى وسجل جرام الذهب عيار 21 حوالى 612 جنيها للجرام حتى الآن، بالتزامن مع استمرار استقرار سعر الذهب عالميا عند 1225 دولار حتى الآن.

 

647e512866.jpg
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 525 جنيه

عيار 21: 612 جنيه

عيار 24 : 700 جنيه

الجنيه الذهب : 4896 جنيه

الأوقية :1225 دولار


 

سعر الذهب
 

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

f528713b21.jpg

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وتختلف مصنعية جرام الذهب بصورة كبيرة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-11-2018 فى مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى