غدًا.. «الإسكان» تطلق المؤتمر الدولي «نحو بنية تحتية مستدامة في مصر»

تنطلق غداً السبت، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى “جيوميست 2018″، تحت عنوان “نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والعالم العربى”، والذي تُنظمه وزارة الإسكان، ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تصريح اليوم إن المركز يُنظم المؤتمر بالشراكة مع المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية، والبنية التحتية (SSIGE)، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات المحلية والدولية المتخصصة فى مجالات الهندسة الجيوتقنية، والبنية التحتية المستدامة، والطرق، والنقل.

وأضاف الذهبى، أن تنظيم المؤتمر يأتى انطلاقاً من دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، فى دفع عجلة البحث العلمى، فى مجال البنى التحتية المستدامة.

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