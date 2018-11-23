شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى لبنان: حجم الاستثمار اللبنانى بمصر 2.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير المصرى فى لبنان نزيه النجارى إن العلاقات المصرية اللبنانية راسخة ومصر حريصة على استقرار لبنان ومستقبله، مستعرضا الدور الكبير الذى قامت به القيادة فى مصر ولبنان نحو إزالة كل العقبات أمام الاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى تحت رعاية سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ولفيف من رجال الأعمال والمسئولين.

وأضاف النجارى فى كلمته أن الحكومة سهلت إجراءات ومناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات مهمة، موضحا أن حجم الاستثمار اللبنانى فى مصر 2.5 مليار دولار، ويصل حجم التبادل التجارى لـ800 مليون دولار، موضحا أنه يمكن زيادة التبادل لأرقام مقبولة وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وإشار إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات اللبنانية فى أفريقيا، وبالتالى تم تأسيس شركة لهذا الغرض، وتقوم وزيرة الاستثمار بدور مهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية.