شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-11-2018 واستقرار العملة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل سعر الريال السعودى حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى طوال الفترة الأخيرة، حيث استقر سعر العملة السعودية اليوم الجمعة 23-11-2018 مسجلا 4.75 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع، فى البنك الأهلى المصرى. وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر وفقا لتعاملات أمس الخميس، بلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى. سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.75 جنيه للشراء 4.79 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.75 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.75 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.68 جنيه للشراء 4.82 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.73 جنيه للشراء 4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.74 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-11-2018 واستقرار العملة السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .