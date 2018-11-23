شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستكمل الارتداد من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تراجعه للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما لا يزال بصدد استأنف مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل التطورات الاقتصاد الياباني بسبب عطلة عيد الشكر العالمي في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 112.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.95 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.83، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 113.01.

هذا وتترقب الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 55.8 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.0 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.