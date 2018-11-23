شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الرقمية الايتكوين من الأدنى لها في أكثر من 17 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.4$ اليوم الجمعة لتعكس ارتدادها من الأدنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو من العام الماضي 2017 ضمن عمليات تصحيحية محدودة لموجة الخسائر الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة والتي يتخللها بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

وفي تمام الساعة 06:06 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.20% إلى مستويات 32.472$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 32.052$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 32.666$، بينما حققت الأدنى لها في أكثر من سبعة عشرة شهراً عند 31.058$.

هذا ولا تزال العملة الرقمية اللايتكوين بصدد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي وبصدد أسوء أداء أسبوعي لها منذ الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي مع تراجعها بقرابة الأربعة والعشرون بالمائة خلال الأسبوع الجاري الذي شهدت في أولى جلساته أسوء أداء يومي لها مند الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي حينما انخفضت بقرابة الثلاثة عشرة بالمائة آنذاك.

ويأتي ذلك في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة وخروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية المشفرة لأسباب غير واضحة حتى الآن، إلا أن بعض الخبراء في مجال العملات الرقمية المشفرة قد تطرقوا لكون حالة عدم اليقين المحيطة بالانقسام الأخير الذي تم على العملة الرقمية بتكوين كاش يعد عمل رئيسي في تلك الخسائر.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت الأسبوع الماضي على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وذلك قبل أن تحقق العملة الرقمية اللايتكوين في 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ ، وترتد في 12 من حزيران/يونيو الماضي لما دون حاجز 100$، وصولاً إلى تراجعها للأدنى له في أكثر من سبعة عشرة شهراً في وقت سابق اليوم.