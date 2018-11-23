شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة لليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأدنى لها منذ 27 من حزيران/يونيو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1416 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1403 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1417، بينما حقق الأدنى له عند 1.1401.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الألماني الكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي قد تعكس استقرار انكماش أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 0.5% في الربع الثاني الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.1%، كما قذ توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار النمو أيضا عند 1.1%.

كما يتطلع المستثمرين عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات منطقة اليورو ككل إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس اتساع القطاع الصناعي وتقلص اتساع القطاع الخدمي في كلاً من فرنسا وألمانيا، واستقرار اتساع القطاع الصناعي وتقلص اتساع القطاع الخدمي في اقتصاديات المنطقة ككل عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً أيضا للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن أكبر دول صناعية عالمياً الولايات المتحدة الأمريكية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وسط التوقعات باتساع القطاع الصناعي إلى 55.8 مقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر واتساع القطاع الخدمي إلى 55.0 مقابل 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر.