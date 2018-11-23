شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع المصدرة لها × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت 5 دول بالعالم، على نحو 29% من إجمالى الصادرات المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، حيث تعد تلك الدول أكبر 5 دول تستورد من مصر.
وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء للفترة من يناير – أغسطس 2018، ننشر أهم 7 معلومات عن أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع والمنتجات المصدرة إليها.
كالتالى...
1- تتمثل أكبر 5 دول تصدر مصر إليها فى: "إيطاليا، أمريكا، بريطانيا، الهند، تركيا".
2- بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية لتلك الدول 5.532 مليار دولار.
3- شكلت الصادرات لتلك الدول 28.7% من إجمالى صادرات مصر فى الفترة المذكورة من 2018.
4- تعد تركيا وإيطاليا الأعلى استيرادا من مصر على مستوى الدول الخمس المذكورة.
5- ارتفعت صادرات مصر لتلك الدول خلال الفترة المشار إليها من 2018، مقارنة بمثيلتها من 2017، بنسبة 13.3%.
6- بلغت قيمة الزيادة فى صادرات مصر للدول الخمس، 651.470 مليون دولار.
7- القطن والوقود والملابس والبلاستيك والأسمدة، أهم السلع التى تستوردها الدول الخمس من مصر.
يذكر أن إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجارى، بلغ 19.257 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 11.3% وقيمته 1.949 مليار دولار، عن الفترة المماثلة من العام الماضى، والتى بلغت خلالها القيمة الإجمالية لصادرات مصر 17.307 مليار دولار.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 5 دول تستورد من مصر وأهم السلع المصدرة لها × 7 معلومات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .