شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين لتقديم التداولات السلبية ويبدأ الضغط على حاجز 30.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 25.00 بشكل رئيسي. المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 37.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 35.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 23-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .