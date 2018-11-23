شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يكسر الدعم – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الريبل من كسر مستوى 0.42 والثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، فاتحاً الطريق امام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 0.24، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 0.42 يمثل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.30 والمقاومة 0.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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