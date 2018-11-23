شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يستأنف الانخفاض – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بسلبية ملحوظة الآن في طريقه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 100.00، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون مستوى 140.00 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 100.00 والمقاومة 140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط