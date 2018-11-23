شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 4000.00، ليبقى السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 3550.00.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 4650.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4400.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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