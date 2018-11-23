شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات جانبية ويستقر حول 0.9950، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 0.9900 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9834.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9990 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للعودة إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط