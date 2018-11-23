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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.7277، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7080.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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