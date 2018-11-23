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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتجه نحو الهدف – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس، ويبدأ اليوم بمزيد من الميل الهابط في طريقه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 60.00، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر لزيارة مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 56.91.
الثبات دون 63.95 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 66.80 ثم 70.00 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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