شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستمر بالانخفاض – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالانخفاض ليزحف نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 51.46، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد خسائر النفط لتصل إلى 49.10 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات دون 54.75 الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.50 والمقاومة 54.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط