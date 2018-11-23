شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضيقة النطاق في الجلسات القادمة، مستقراً حول 14.50، بينما يكتسب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي بشكل تدريجي مقترباً من مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق 14.25، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.73

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت