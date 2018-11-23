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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار ضيق – تحليل - 23-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، والذي يحافظ على استقراره فوق المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف اختبار مستوى 1238.30 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 1208.40 الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1220.00 والمقاومة 1240.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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