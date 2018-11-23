شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية مسيرات التراجع وانخفاض كل من مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية، ويتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بسبب عطلة يوم الشكر العالمي في اليابان.

بخلاف ذلك فقد تابعنا يوم الخميس أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو عن كون ارتفاع القيود التجارية لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن إيجاد حلول لاحتواء تلك التهديدات يتطلب إرادة سياسة من قبل قادة مجموعة العشرين، ومضيفاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الاقتصاد العالمي، فأن ذلك سيؤدي إلى تنامي المخاطر الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو ومعدلات التوظيف بالإضافة إلى الضغوط التضخمية.

ومن المرتقب أن يجتمع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأسبوع المقبل وسط آمال الأسواق في توصلهم إلى اتفاق تجاري وحلحلة التوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصاديين في العالم والتي تنذر بحرب تجارية عالمية في ظلال حمائية تجارية تنتهجها الإدارة الأمريكية مؤخراً مع جميع دول العالم وعلى رأسهم الصين.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية تراجعت خلال تداولات اليوم ، ليشهد مؤشر CSI 300 انخفاضاً بنسبة 1.44% ليخسر 46.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,168.21. أما عن مؤشر شنغهاي فقد تراجع بنسبة 1.63% ليخسر هو الأخر 43.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,602.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 0.41% ليخسر 106.68 نقطة ويصل إلى المستوى 25,912.73. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاض بنسبة 0.55% ليخسر هو الأخر 11.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,058.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.14% ليربح 11.96 نقطة ويصل إلى المستوى 8,715.12، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح هو الأخر 26.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,717.60.