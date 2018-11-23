الان تتابع صادرات إيران النفطية تنخفض بشدة بسبب العقوبات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جنيف - الخليج 365:

قالت شركة بترو-لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إن صادرات إيران النفطية انخفضت بمئات الآلاف من البراميل يوميا في الشهر الجاري.

مما يشير إلى أن العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها على طهران في أوائل الشهر أبعدت الكثير من المشترين.

وأضافت الشركة التي مقرها جنيف وترصد إمدادات النفط من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من كبار المصدرين، أن الشحنات هبطت بشدة في مطلع نوفمبر مع انتظار العملاء إلى أن يتضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصدر أي إعفاءات من العقوبات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دانييل جربر لرويترز انخفضت صادرات الخام الإيرانية في نوفمبر بضعة مئات الآلاف من البراميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر.

وأضاف قائلا : الأحجام المنخفضة التي شهدناها في مطلع الشهر ترجع لعزوف المشترين عن تحديد مواعيد شحنات ترقبا لتوضيح بشأن الإعفاء من العقوبات.