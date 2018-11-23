شكرا لقرائتكم أداء «سلبي» لـ 30 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 23 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 00:20

سجلت 30 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعا في أسعارها مقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 12 شركة من أصل 40 شركة جرى تداول أسهمها امس بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة أخرى، واستقرت أسهم 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 584 بليون ريال بزيادة قدرها 2.1 بليون ريال نستبها 0.36 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12 في المئة الى 147 مليون ريال في مقابل 168 مليون ريال اول من أمس وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة الى 4.29 مليون سهم، في مقابل 4.2 مليون سهم لليوم السابق، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15 في المئة الى 3069 صفقة في مقابل 3597 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات امس على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.35 في المئة تعادل 35.66 نقطة صعودا الى مستوى 10328.48 نقطة في مقابل 10292.82 نقطة لليوم السابق لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 21.18 في المئة.

وطاول الصعود كل مؤشرات 6 قطاعات من البورصة، أكبرها صعودا مؤشر الاتصالات المرتفع بنسبة 2.13 في المئة الى 1008 نقاط، تلاه مؤشر المصارف الصاعد 0.46 في المئة الى 3829 نقطة، ثم مؤشر العائد الاجمالي المرتفع 0.35 في المئة، تبعه مؤشر جميع الاسهم بزيادة نسبتها 0.28 في المئة الى 3071 نقطة.

وسجل مؤشر قطاع النقل خامس أكبر زيادة نسبتها 0.23 في المئة تعادل 4.81 نقطة صعودا الى مستوى 2098 نقطة، تلاه مؤشر قطاع مؤشر العقارات بزيادة نسبتها 0.18 في المئة صعودا الى مستوى 2061 نقطة.