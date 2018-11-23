شكرا لقرائتكم « المركزي» اليمني يعدّل سعر صرف الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - جمال محمد | منذ 4 ساعات في 23 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 22 نوفمبر 2018 / 22:30

أعلن المصرف المركزي اليمني تعديل سعر صرف الريال أمام الدولار من 570 ريالاً إلى 548 ريالاً، اعتباراً من اليوم، في ظل استمرار تعافي العملة المحلية في سوق الصرف

الأجنبية.

وقال محافظ المصرف المركزي محمد منصور زمام، الذي يتخذ من عدن (جنوب) مقراً، في بيان صحافي أمس: "تم تعديل سعر الصرف لتغطية الاعتمادات المستندية من الوديعة السعودية للمواد الأساس، وبدءاً من الدفعة الثامنة"، لافتاً إلى "الإجراءات المتّخذة من قبل المصرف، ومنها حسن إدارة الكتلة النقدية".



وارتفعت العملة اليمنية إلى أعلى مستوى منذ شهور لتراوجح بين 590 ريالاً و630 ريالاً للدولار، بعدما تجاوزت 750 ريالاً. وعلى رغم ذلك، لم تشهد أسعار السلع الأساس والمواد الغذائية والأدوية والمشتقّات النفطية أي تراجع، إذ لا يزال تجّار الجملة والتجزئة يبيعون بضائعهم بسعر يقارب 800 ريال للدولار. ووافقت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في اجتماع عقدته في الرياض منتصف الشهر الحالي، على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتّخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفّقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

واتفقت الدول الأربع في بيان مشترك على دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسّسة التمويل الدولية وتحت إشراف المصرف المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في شأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظّفي القطاع العام وفقاً لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014".

وأكدت الدول الأربع أن هذه الالتزامات "تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين".