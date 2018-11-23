شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 23 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 00:16

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة بلغت 0.67 في المئة تعادل 8.82 نقطة، صعودا الى مستوى 1323.21 نقطة في مقابل 1314.39 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 الى 0.64 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.72 في المئة ما يعادل 6.43 نقطة الى 903.93 نقطة في مقابل 897.50 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 16.89 في المئة.وبالنظر الى الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 6.46 مليون سهم في مقابل 7.2 مليون سهم بنسبة تراجع 11 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 1.53 مليون دينار في مقابل 1.82 مليون دينار لليوم السابق بنسبة ارتفاع 16 في المئة، نفذت من 54 صفقة في مقابل 150 صفقة بنسبة تراجع 64 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 11 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات، وتراجعت شركة واحدة، واستقرت أسعار 5 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.11 بليون دينار بزيادة 54 مليون دينار نسبتها 0.67 في المئة، وجاء قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.39 مليون دينار بحريني، شكلت 91 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 35 صفقة.



وحل البنك الاهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.31 مليون دينار، نسبتها 86 في المئة من إجمالي سيولة السوق من تداول 5.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 20 صفقة. وجاءت جي اف اتش المالية ثانية بقيمة أسهم متداولة بلغت 51 الف دينار، نسبتها 3.3 في المئة من إجمالي سيولة السوق من تداول 400 الف سهم، نُفذت من خلال 5 صفقات.