شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خصائص سكان مصر خلال عام 2018 × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقى، أعلن جهاز الإحصاء، عددا من المؤشرات الهامة حول خصائص السكان فى مصر خلال عام 2018، ووفقاً لما أعلنه الجهاز، ننشر أهم 10 معلومات عن تلك الخصائص، والتى جاءت كالتالى: 1- بلغ إجمالى عدد سكان مصر 97.1 مليون نسمة فى منتصف عام 2018. 2- بلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع، 1422 نسمة فى مصر. 3- بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث . 4- بلغت نسبة سكان الحضر42.6% من إجمالى السكان. 5- بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية (أقل من 15 سنة)، 34.2% من إجمالى السكان. 6- بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، 3.9% من إجمالى السكان . 7- بلغ معدل المواليد 26.8 مولود حى لكل 1000 من السكان. 8- بلغ معدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة. 9- بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع، 15.1 حالة لكل 1000 مولود حى. 10- يمثل عدد سكان مصر، 1.3% من إجمالى سكان العالم، و 7.6% من إجمالى سكان قارة أفريقيا.

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