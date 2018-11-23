شكرا لقرائتكم خبر عن الرمان يتصدر صادرات السلع الغذائية خلال أكتوبر و20 سلعة تحقق 161 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، إن 20 سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال أكتوبر 2018 سجلت 161 مليون دولار كصادرات غير بترولية تمثلت فى الصناعات الغذائية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً بأهم 20 سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر أكتوبر 2018 حيث تصدّر القائمه الرمان الطازج، ثم دقيق القمح، والأجبان المعالجه بالحرارة، والفاصولياء البيضاء، والشيكولاته الغير محشوه، ثم البصل الطازج أوالمبرد.

ويليهم فى القائمة الفول السودانى، وسكر القصب والبنجر، وتبغ الشيشه، ثم البسكويت الحلو، وخليط عصائر الفواكه، والمانجو الطازجه والشيكولاته المحشوه، والمكرونه، والفراوله المجمدة، والجبن الطازج.

وجاءت والنباتات وأجزاؤها، وسكر القصب الناعم، والبطاطا الحلوه ثم المحضرات الغذائية فى نهاية القائمة .