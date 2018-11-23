شكرا لقرائتكم خبر عن 60.5 مليار ريال إجمالي القروض الصناعية في الشرقية حتى نهاية 2017 والان نبدء بالتفاصيل

مول صندوق التنمية الصناعية السعودي أكثر من 4216 قرضا صناعيا بقيمة 147.9 مليار ريال كإجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق خلال 43 عاما، واستحوذت المنطقة الشرقية على 41% كأعلى منطقة في المملكة من حيث قيمة القروض بقيمة 60.5 مليار ريال بأكثر من 1106 قروض لإقامة 790 مشروعا، وتأتي هذه النسبة العالية من قيمة القروض بالمنطقة الشرقية نظرا لضخامة الاستثمارات التي تقام بمدينة الجبيل الصناعية التابعة للمنطقة بحسب التقرير الحديث الصادر عن صندوق التنمية الصناعية، وبلغت القروض المعتمدة في المنطقة خلال العام الماضي فقط 2.9 مليار ريال باستحواذ 4.7% من حجم القروض المتراكمة منذ إنشاء الصندوق في عام 1974.

فيما تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة من حيث عدد القروض المعتمدة بعدد 1543 قرضا لتمويل 1116 مشروعا صناعيا وبقيمة 27.6 مليار ريال وباستحواذ 19% من إجمالي اعتمادات الصندوق، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالث مناطق المملكة من حيث عدد وقيمة القروض التراكمية التي اعتمدها الصندوق للمساهمة في المشاريع الصناعية بعدد 1029 قرضا وبقيمة 24.7 مليار ريال لتمويل 731 مشروعا صناعيا في المنطقة.

وأشارت التقارير الإحصائية الصادرة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها إلى أن المشاريع الصناعية الجديدة الممولة من الصندوق منذ إنشائه بلغت 3108 مشروعات استحوذت الصناعات الهندسية على نصيب الأسد بنسبة 27.4% بأكثر من 852 مشروعا، ثم جاءت الصناعات الاستهلاكية بقرابة 27% من حجم المشاريع الممولة من الصندوق بإجمالي 844 مشروعا، في حين بلغت مشاريع الصناعات الكيميائية 801 مشروع وباستحواذ 25.7%، في حين مول الصندوق 485 مشروعا لصناعة مواد البناء، و93 مشروعا لصناعات متنوعة منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية 2017.

والجدير بالذكر أن صندوق التنمية الصناعي السعودي تأسس في عام 1974 لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.