شكرا لقرائتكم خبر عن 270 مليار إصدار مبرم في السوق المالية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للأسواق في «تداول» محمد الرميح: يوجد سندات لشركات صغيرة ومتوسطة من إصدارات خاصة، مشيرا إلى أن أكبر الصعوبات التي نواجهها لأسواق الدين، عدم وجود فرق عمل متخصصة بهذا النوع من الإصدارات، لأنها تعد مختلفة تماماً عن إصدار الأسهم، وبسبب عدم وجودها في السوق أدت إلى ارتفاع تكاليفها مقارنة بالحصول على تمويل من قبل الجهات المعتادة مثل الغرف التجارية.

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إصدار مبرم

وأضاف الرميح: إننا وصلنا إلى حوالي 270 مليار إصدار مبرم في السوق المالية السعودية، وهذا تقريبا حل مشكلة كانت موجودة سابقاً، وهي وجود تسعير يساعد الشركات لتقييم تسعيرها ويعطي مؤشرا عالميا بالنسبة للمستثمرين ومعرفة كم التسعير الخاص بالدين الخاص للشركة، حيث إننا نحاول التعديل مع هيئة السوق المالية، فإن الإشكاليات بسيطة وتم تسهيلها بشكل كبير في العامين الماضيين، ولكن إلى الآن لم تصل إلى مرحلة مغرية بالنسبة للشركات التي تعمل على طرحها، ولكن يوجد العديد من الطروحات الخاصة وتبلغ حوالي 20 أو أكثر.

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الجهة التمويلية

وأوضح الرميح أنه قبل شهر كان يوجد إصدار لشركة متوسطة بحجم ممتاز، ولاقى إقبالا كبيرا للمستثمرين، حيث إنها تعد الجهة التمويلية، مشيراً إلى أن الإصدارات ليست بالمستوى الذي يرتقي بمستوى طموحاتنا، ولكن خلال 2019 سيكون هناك العديد من الخطط، من ضمن الخطة الاستراتيجية التي ذكرتها هيئة السوق المالية.

وتعديل أسواق الدين وترقية مصدر تمويل من الجهات.

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قلة المخاطر

وأشار الرميح إلى أنه يوجد 5 ملايين مستثمر، إضافة إلى القدرة على التوسع والحصول على التمويل بأسعار تفضيلية من قبل المصارف بسبب قلة المخاطر وأكثر شفافية، كما تم إطلاق السوق الموازية نمو في 2017 وبدأنا بـ7 شركات والآن توجد 10 شركات، ويعد الهدف غير المباشر له هو تشجيع صناع الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.

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الموارد المالية

وفيما يخص مختبر التقنية المالية قال الرميح: إن هيئة السوق المالية أصدرته العام الماضي، حيث إن الاشتراطات عامة تعتمد على المشكلة التقنية المالية التي يحاول الفرد حلها، ومدى وجود الموارد المالية الكافية للقيام بهذه التجربة، ومن ثم الحصول على تصريح لمدة عامين تحت إشراف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، للتأكد من أن المشكلة تعالج تحت الأنظمة الموضوعة. وأشاد الرميح بجهود هيئة السوق المالية حيث إنها أصدرت موافقة لجهتين التمويل الجماعي، والآن لديهم ما يقارب 4 شركات لحل عدة مشاكل، مشيراً إلى أنها تكون معهم خطوة بخطوة للحصول على تصريح.

خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان «السياسات والأنظمة والبرامج المالية الداعمة لاستثمارات رأس المال الجريء»، قال وكيل وزارة المالية السعودية لشؤون الإيرادات م. طارق الشهيب: إن جميع البرامج التي أقرت من خلال رؤية 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، لها أنظمة سابقة أدت دورا جيدا فيها، ولكن أعتقد أن رؤية 2030 وبرامج تحقيقها ستحدث فارقا، مشيراً إلى أن هذا الفارق قد يؤخذ لأن أغلب الأنظمة والتشريعات لا يظهر أثرها بشكل سريع على الاقتصاد أو على الأرقام المنشورة، ولكننا متفائلون جداً بأن ما صدر من أنظمة وتشريعات وبرامج ستحقق النتائج المرجوة، وستكون نتائجها إيجابية.