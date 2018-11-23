مناقشة إعفاء مدخلات الصناعة والآليات الخاصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الدولة بوفد ترأسه الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة في أعمال الاجتماع ال 44 للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في دولة الكويت.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد المسائل المعروضة على جدول الأعمال والتي من بينها اعتماد ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة والآليات الخاصة باتخاذ القرار في اللجنة الوزارية بشأن مكافحة الإغراق، والاطلاع على التقارير الخاصة بمؤسسة الاستشارات الخليجية وأنشطتها خلال عام 2017.

ضم وفد الدولة كلاً من عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وزياد خيرالله عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومن وزارة الطاقة والصناعة مصطفى الهاشمي مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية وماجد العويس مدير إدارة التنظيم الصناعي.

(وام)