«القيادية» تهبط بالأسواق في أسبوع شح السيولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على تراجعات أسبوعية متفاوتة، مع توجه شرائي أجنبي ومؤسساتي ضعيف، نظراً لشح مستويات السيولة، وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 0.86%، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 1.4% نتيجة تراجع أسهم قيادية في العقار والبنوك والاتصالات.

وسجلت السيولة الأسبوعية في السوقين 1.5 مليار درهم فقط، منها 935 مليون درهم في أبوظبي، و569.23 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 624.8 مليون سهم، منها 189.8 مليون سهم في أبوظبي، و435 مليون سهم في دبي، جاء ذلك من خلال 15.8 ألف صفقة.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 185.25 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 10.14 مليون درهم محصلة شراء العرب، و117 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و58 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وجاء توجه الشراء في سوق دبي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 47 مليون درهم محصلة شراء، منها 38 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و9 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 108 ملايين درهم محصلة شراء، منها 79 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و28.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وتراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» في سوق دبي بنسبة 2% و«إعمار العقارية» 2.65%، بينما هبط في سوق العاصمة سهم «أبوظبي الأول» 2.16% و«الدار العقارية» 1.18%، و«اتصالات» 0.58%.