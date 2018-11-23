"3 أيام من التخفيضات الكبرى" تنعش 1500 متجر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد وسامي مسالمة

انطلقت أمس مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تقدم العديد من المتاجر المتواجدة في مراكز التسوق خصومات وتخفيضات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية من ضمنها الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى.

وبمشاركة أكثر من 1,500 محل تجاري، سيحظى الزوار والمقيمون بفرصة شراء كل ما يحلو لهم بأفضل الأسعار، خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى يوم السبت 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويدخل التسوق الإلكتروني للمنافسة في هذه الأيام، وأكدوا أن التخفيضات المطروحة خلال فترة التخفيضات الحالية، هدفها تقديم أسعار أفضل للمتسوقين، الأمر الذي يعود بالفائدة على قطاع التجزئة بشكل عام، مؤكدين أن المتسوقين في الإمارات لديهم من الوعي للتعرف إلى حقيقة التخفيضات المطروحة من عدمه.

وأشاروا إلى أن موسم التخفيضات الحالية يسهم في إنعاش المبيعات، بما يصل إلى 10 أضعاف الأيام الاعتيادية في بعض المنتجات، نظراً للإقبال الكبير من قبل المتسوقين على الشراء في هذا الوقت بالتحديد، لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد.

شهدت مراكز التسوق والتجزئة إقبالاً كبيراً في اليوم الأول لأيام التخفيضات الكبرى؛ للاستفادة من الحملة التي أطلقتها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»، بمشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية، وتزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث أتاحت لكافة المتسوقين من مختلف الأعمار انتهاز الفرصة والمشاركة في هذه المبادرة.

وتوافد المتسوقون على المراكز التجارية منذ ساعات الصباح، فيما شهدت ساعات المساء إقبالاً كثيفاً، وذلك بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمية لمعظم الموظفين، لتشهد المراكز التجارية بذلك ازدحاماً كبيراً، والتي امتد العمل فيها إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ إذ تعتبر الفعالية فرصة لمختلف الفئات والجنسيات والأعمار، لقضاء أوقاتهم والحصول على حاجياتهم الشرائية والترفيهية، مستفيدين من التخفيضات التي وصلت إلى 90%.

عروض وتخفيضات مميزة

شهدت مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم في دبي زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين والمبيعات، خلال اليوم الأول من التخفيضات، وذلك بحسب عاملين في عدد من المراكز التابعة للمجموعة؛ نظراً للعروض المميزة والتخفيضات الكبيرة لدى المتاجر المشاركة، ومن المتوقع أن تحقق جميع المتاجر المشاركة نجاحاً هائلاً، ضمن مبادرة التخفيضات الكبرى التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

كما تشكل عطلة نهاية الأسبوع فرصة فريدة للاستفادة من التخفيضات الهائلة، على امتداد مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية العالمية المرحة، وفرص الفوز بجوائز قيمة في كل من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة» وغيرها.

ازدحام كبير

كما شهد ابن بطوطة مول إقبالاً منقطع النظير فاق التوقعات، خلال اليوم الأول من المبادرة التي شاركت فيها المحالّ التجارية المتواجدة في المول، وقد شهد المول صعوبة كبيرة في استيعاب أعداد السيارات والمتسوقين بشكل عام، وقد ازدحمت الأماكن المخصصة لركن السيارات، حيث قدمت المحال التجارية المشاركة عروضاً مختلفة ومتنوعة ومناسبة لكافة الأعمار ومن كلا الجنسين، الأمر الذي ساهم في نمو أعداد المقبلين على هذه المبادرة، والتي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، والنمو كان بنسب كبيرة جداً، مقارنة مع الفترة الماضية.

احتفالات دبي مول

كما شهد دبي مول إقبالا كثيفاً في اليوم الأول؛ إذ شكلت المبادرة فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة بدبي مول، ولاسيما في هذا الوقت الذي يحتفل فيه بمرور 10 سنوات على افتتاحه، ويمكن للزوار الاستفادة من الخصومات التي تقدمها أكبر مجموعة من المتاجر، وذلك بالتزامن مع قرب موسم احتفالات نهاية العام، وسيتم تقديم فرصة استثنائية للعملاء؛ للفوز بأميال «سكاي واردز» مضاعفة ضمن «برنامج إعمار مولز للمكافآت» على جميع المشتريات خلال هذه الأيام الثلاثة، إضافة إلى باقة رائعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، ومثل هذه المبادرات ستسهم في دعم نمو قطاع التجزئة بدبي.

60 % نمو المبيعات

من جهته أكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، أن أعداد المتسوقين في متاجر الشركة تضاعف خلال عطلة الأسبوع بنسبة 200%، ومن المتوقع أن تسجل مبيعات المجموعة ارتفاعاً يصل إلى 60% خلال مشاركة متاجر باريس غاليري في مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي انطلقت من الخميس وتستمر حتى السبت، بمبادرة من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي دبي للسياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن متاجر باريس غاليري المنتشرة في كبرى مراكز التسوق الراقية في دولة الإمارات شهدت ازدحاماً أمس الخميس بالمتسوقين الذين تسابقوا إلى الاستفادة من الخصومات الكبيرة، التي بلغت 90%، وأن الإقبال كان على أرقى العلامات التجارية العالمية من العطور ومستحضرات التجميل والإكسسوارات الفاخرة.