مجمع لمعالجة النفط الخام في العراق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مسؤول نفطي عراقي أمس الخميس بأن شركة نفط ميسان تستعد لافتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الخام بطاقة 200ألف برميل يومياً من حقل الحلفاية الذي يديره ائتلاف شركات عالمية بتروجاينا الصينية في محافظة العمارة /400كم جنوبي بغداد/.

وقال عدنان نوشي المدير العام لشركة نفط ميسان:«سيتم قريباً افتتاح المجمع الثالث لمعالجة النفط الذي يعد أضخم مجمعات شركة نفط ميسان النفطية وسيسهم في زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يومياً في حقل الحلفاية حيث يمثل هذا المشروع المرحلة الأخيرة لتطوير الحقل وتم تشييده بواسطة شركة /سي بي اي اس اس /الصينية».

وأضاف إن الشركة الصينية كانت قد باشرت أعمالها بإنشاء المشروع في شهر إبريل/نيسان من العام الماضي وبلغت نسبة الانجاز أكثر من 96%.

وأوضح المسؤول النفطي أن المشروع يتضمن نصب وتشغيل أربع ضفاف للمعالجة بطاقة 50 ألف برميل يومياً لكل ضفة وتتكون كل ضفة من عدد من عازلات الغاز وعازلات الملح والماء وعدد من المبادلات الحرارية والصمامات الكهربائية والهيدروليكية وكابسات الغاز وملحقاتها.

وأضاف«يتضمن المشروع إنشاء أربع 4 كبيرة سعة الخزان الواحد 30 ألف برميل، و11خزاناً مختلفة الاستخدامات، ومد ستة خطوط ناقلة رئيسية ونصب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجا واط لتشغيل المشروع إضافة إلى نصب منظومة سيطرة إلكترونية عالية الدقة للتحكم بعمليات الإنتاج والمعالجة ومنسوب النفط في الخزانات».