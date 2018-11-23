«نيسان» تعزل غصن.. والتحالف مع «رينو» باقٍ دون تغيير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أمس الخميس، أن مجلس إدارة شركة نيسان لصناعة السيارات، قررعزل كارلوس غصن من رئاسة المجلس.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد أمروا باعتقال رئيس الشركة (64 عاماً) يوم الاثنين الماضي، بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه بمقدار خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات من عام 2011. كما قرر مجلس إدارة «نيسان» أيضاً عزل مدير التمثيل جريج كيلي.

وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات، وقالت «نيسان» في بيان لها: «بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الإدارة بالإجماع على إقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة». ويفترض أن يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة خلفا لغصن، وسيكون على الأرجح الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا مساعده السابق الذي شن هجوما عنيفا الاثنين الماضي على غصن، وأكدت «نيسان» أن التحالف مع «رينو» الفرنسية «يبقى دون تغيير». ويعكس اضطراب تحالف نيسان-رينو عقب اعتقال غصن الذي أثار حالة من الدهشة، الدور الأساسي الذي لعبه للحفاظ على الهدوء في الشراكة المعقدة. وقادت شركة نيسان التحقيق الذي يتناول المخالفات المالية المزعومة المتعلقة بشكل أساسي بالجانب الياباني، وظهر الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا كقوة دافعة للتحقيق.

وفضلاً عن كونه رئيساً لشركة نيسان، يشغل غصن أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية، ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز. كما أنه الرئيس التنفيذي لتحالف «رينو- نيسان- ميتسوبيشي موتورز» الاستراتيجي.

ولم يكن الجانب الفرنسي على دراية بالأمر، وأُجبر على التجاوب مع تداعيات القبض على غصن، بما في ذلك القلق من أن الشراكة نفسها قد تكون في خطر. وأثارت ردود الفعل المتفاوتة بشأن القبض على الرئيس التنفيذي «لرينو» وتحالف «رينو-نيسان» تكهنات بشأن ما إذا كان غصن قد تمت الإطاحة به على طريقة انقلابات القصور.

وقال شين كوكيموتو نائب المدعي العام لطوكيو، أمس الخميس، إنه لا يستطيع التعقيب على ما إذا كان غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان أقر بالتهم الموجهة له بارتكاب مخالفات مالية.

وأضاف أن غصن محتجز في مركز اعتقال بطوكيو، وأن محكمة دائرة طوكيو أقرت أول أمس الأربعاء حبسه لمدة عشرة أيام.

من جانب آخر، رأت مصادر أن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن «نيسان» أيضاً تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الادعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة.

وعينت «رينو» أول أمس الأربعاء تييري بولوريه مديراً عاماً منتدباً، يتولّى الإدارة التنفيذية للمجموعة ويتمتّع بنفس صلاحيات غصن.

وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف الذي يمثل «أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي-الياباني».

وقالت مصادر مطلعة: إن «نيسان موتور» اليابانية لصناعة السيارات أبلغت حليفتها الفرنسية «رينو» بوجود أدلة على مخالفات محتملة في شركة «رينو- نيسان بي.في» المسجلة في هولندا، والتي تدير تحالف الشركتين ومعهما شركة «ميتسوبيشي موتورز» اليابانية.

وتمتلك «رينو» 43% من «نيسان» اليابانية التي تمتلك بدورها 15% من أسهم «رينو».

وبحسب «فاينانشال تايمز»، كان غصن يعمل على دمج الشركتين «نيسان - رينو»، وهو ما عارضته «نيسان»، خشية أن يصبح دورها ثانوياً. (وكالات)