الإمارات تقود جهود مكافحة التجارة غير المشروعة عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بروح ونهج المشاركة الدولية الذي شهدته فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي الذي عقد في أبوظبي وهو يطلق مؤشر البيئة العالمية للتجارة غير المشروعة لعام 2018، ويعزز التحالفات الاستراتيجية من أجل تعزيز التعاون لمكافحة هذا النوع من التجارة ورفع الوعي بذلك بما له من أثر في الأعمال التجارية والمستهلكين.

وكان سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أطلق فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع تنمية التجارة العالمي تحت شعار «الشراكة العالمية لمكافحة التجارة غير المشروعة وحماية حقوق الملكية الفكرية» بحضور الأمين العالم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ومشاركات محلية وإقليمية ودولية حاشدة تعكس حجم السمعة والثقة اللتين تحظى بهما دولة الإمارات في مسارات التجارة العالمية وفي جهدها الموصول للقضاء على الممارسات السلبية التي تعيق نمو وتطوير التجارة العالمية وفي وخدماتها القانونية واللوجستية.

وقال الجروان إن جلسات ورش العمل التي شهدها الأسبوع الدولي لتنمية التجارة وفرت فرصة أممية لعرض جهود دولة الإمارات في تعزيز البنية القانونية لتحصين سياستها التجارية وآخرها القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد وبناء اقتصاد قائم على الثقة والمعرفة والابتكار. (وام)