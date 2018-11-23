ابن كلبان: خطة عمل لدعم «ماركة» مرهونة بقرار المساهمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة «ماركة»، أن إدارة الشركة وضعت خطة عمل استراتيجية لدعم أعمالها، وذلك في حال موافقة المساهمين خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية المقبلة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على تخفيض رأس المال وزيادته، مشيراً إلى أن المساهمين أمام خيار، قبول مقترح تخفيض رأس المال ثم زيادته، وبالتالي استكمال نشاط الشركة، والمضي قدماً في خططها التوسعية التي تجري بها مفاوضات حالية، أو عدم الموافقة على استمرارية الشركة وتصفيتها.

وقال ابن كلبان، إن أي صفقة مستقبلية للشركة ستكون متوازنة بما لا يعرضها لأي هزات مستقبلية، موضحاً أن الشركة وضعت شروطاً للدخول في أي صفقة جديدة، بحيث لا تتجاوز الصفقة 10% من رأسمالها المدفوع أي نحو 30 مليون درهم، والتي تعتمد على نوعية الاستثمار وآلية الدخول أيضاً، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمنح الشركة القدرة على الدخول في صفقات كانت تقدر في الماضي بقيمة أعلى، وذلك وسط انخفاض أسعار الاستثمارات عامة.

ولفت إلى أن الشركة أمامها حالياً فرصة للدخول في صفقات شراء جديدة بقطاع التجزئة والضيافة، وذلك بعد تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 أو 45%، ما يعطي فرصة للدخول في فرص مهمة خاصة، وأشار إلى أن لدى الشركة قائمة من 18 شركة تم التباحث معها؛ للدخول معها في صفقات جديدة في قطاعي التجزئة أو الضيافة.

وأوضح أن المفاوضات ستستكمل بشكل جاد بعد قرار المساهمين بشأن مصير الشركة. وأشار إلى أن تركيز الشركة في الصفقات الجديدة أن تكون متوازنة.

وقال، إن الشركة تجري مناقشات مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن شروطهم لم تتحقق بعد، ومن بينها آلية الدخول واستخدام الأموال الجديدة في تطوير الشركة، بدلاً من تسديد المديونيات.

وأضاف ابن كلبان أن المفاوضات مع بعض الدائنين لا تزال مستمرة حتى الآن، فيما تم الاتفاق مع البعض، مشيراً إلى أن الإدارة تنتظر موافقة المساهمين على خطة العمل المستقبلية التي تم وضعها.

وقال، إن الشركة لن تشترط في تلك الاستثمارات الجديدة أن تدخل بنسبة كبيرة، أو أن تكون شريكاً استراتيجياً، ولكن من الممكن أن تكون شريكاً لديه حصة أقلية.

مضيفاً أن الشركة لن تدخل في استثمارات جديدة إلا بعد دراسة مستفيضة، وبعد التأكد من وجود خطط للنمو في الأعمال المستقبلية لتلك الشركات التي تعتزم الدخول فيها.

وتأجلت عمومية «ماركة»؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد، والذي بلغ 44.4%، حيث سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس 29 نوفمبر الجاري، أياً كان عدد الحاضرين، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها.

ومن المقرر أن تناقش العمومية المؤجلة قراراً خاصاً بالموافقة على استمرارية عمليات الشركة، ومقترح تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء 450.1 مليون سهم من أسهم الشركة؛ لإطفاء خسائرها المتراكمة، ومقترح زيادة رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة. كما تقوم بالنظر في إبراء ذمة مدقق الحسابات، إلى جانب عضوين من مجلس الإدارة.