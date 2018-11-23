3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم، وكان أبرزها رهون بقيمة مليار و 985 مليون درهم من خلال 186 إجراء.

حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 629 مبايعة بقيمة مليار و 68 مليون درهم، منها 79 مبايعة للأراضي بقيمة 405 ملايين درهم، و 550 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 663 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

و قد تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض، و أخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل؛ إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها مليار و 985 مليون درهم، منها 71 رهن أراضٍ بقيمة 1.7 مليار درهم و 115 رهن فلل وشقق بقيمة 285 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 347 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 273 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي شهدت الدائرة أمس تسجيل 188 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 115 مليون درهم، و 165 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 213 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى.

و قد تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل؛ إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 757 مليون درهم، منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 553 مليون درهم، و 32 رهن فلل وشقق بقيمة 204 ملايين درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 260 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 220 مليون درهم.