شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: مصر تحتل المرتبة التاسعة للدول المصدرة للبنان بقيمة 750 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، إن فعاليات الدورة الرابعة "لملتقى الأعمال المصرى اللبناني"، تعقد اليوم الجمعة، فى العاصمة اللبنانية بيروت تحت رعاية سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين فى مصر ولبنان وبحضور نحو 300 شخصية من رجال الأعمال فى البلدين .

وأضافت منى وهبة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تلك الفعاليات تأتى فى إطار حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية خلال الفترة الأخيرة، والتى شهدت أيضاً مؤخرا توجيه دعوة الحكومة اللبنانية لمصر للمشاركة فى القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها فى بيروت فى 20 يناير المقبل.

وتابعت أما على صعيد الدورة الرابعة "لملتقى الأعمال المصرى اللبناني"، حرص مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرى فى لبنان على انعقاد الملتقى خلال تلك الآونة فى إطار الحرص على دورية انعقاد تلك الفعاليات سنوياً رغماً عن أى ظروف أو مؤثرات، بل أن اتفاق المسئولين فى البلدين على عقد اجتماعات اللجان المشتركة قبل بدء فعاليات ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى مباشرة كانت بمثابة رسالة تؤكد على عمق وتنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن تخرج اجتماعات اللجان التجارية بنتائج إيجابية وملموسة تعكس لرجال الاعمال فى البلدين مدى اهتمام المسئولين الحكوميين بتمهيد الطريق لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بخطوات أسرع، وبما يساعد على سهولة انسياب الصادرات بين البلدين.

وأشارت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته نحو 820 مليون دولار خلال عام 2017، واحتلت مصر المرتبة التاسعة عام 2017 من بين أهم الدول المصدرة إلى لبنان، وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 750 مليون دولار، وقامت مصر بتصدير عدد كبير من منتجات الفصول الجمركية المختلفة بلغ عددها نحو 78 فصل جمركي، خاصة منتجات الحاصلات الزراعية، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، المنتجات المعدنية، والأجهزة المنزلية، ويستهدف المكتب تجاوز التبادل التجارى بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال عامى 2019 ، 2020.

وأضافت من جهة أخرى تعد لبنان من كبرى الدول لها استثمارات فى مصر، حيث بلغ عدد المشروعات التى تشارك لبنان باستثمارات فيهم نحو 1425 مشروع باستثمارات إجمالية قيمتها نحو 4.1 مليار دولار، وتنوعت القطاعات الخاصة بتلك المشروعات ما بين التمويلية ، والخدمية ، والصناعية ، والسياحية ، والانشائية والزراعية.

وقال رئيس مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية فى لبنان، أن المكتب يؤكد فى مختلف اللقاءات التى يعقدها مع تجمعات رجال الأعمال اللبنانية على ترحيب مصر باستثماراتهم لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من فرص وحوافز ، أخذاً فى الاعتبار الانخفاض الكبير فى عناصر تكلفة المشروعات فى مصر مقارنة بلبنان، بالإضافة إلى فرص التعاون التجارى فى مختلف القطاعات، فضلاً عن تشجيع المكتب لتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة اللبنانية فى المعارض المصرية.

ولفتت إلى أن السوق اللبنانى يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى خلال تلك الآونة وخاصة فى ظل الحاجة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الواعدة ، ومن الممكن وصف السوق اللبنانى كمركز “Hub” لتنمية الصادرات المصرية إلى دول المنطقة لا سيما السوق السورى والعراقي، والخليج العربي، والافريقي، وعدد من أسواق أمريكا اللاتينية، وعلى الجانب الآخر ، يمكن أن تمثل مصر الحلول الهامة أمام التحديات التى يواجهها الاقتصاد اللبنانى ، من خلال تشجيع الشركات اللبنانية للاستثمار فى مصر والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير أو الأسواق الخارجية التى يمكن أن ينفذ إليها دون قيود المنتج ذو المنشأ المصرى، أو من خلال تعاون المكتب مع المسئولين اللبنانيين لتنمية الصادرات اللبنانية إلى مصر عن طريق اختيار عدد من السلع اللبنانية ذات الميزات التنافسية مثل الصناعات الغذائية والدواء وتصميم برامج ترويجية خاصة بها فى مصر وذلك دعما للاقتصاد اللبنانى .