شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 763.642 مليار جنيه، بنسبة تراجع 2% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 478.044 مليار جنيه إلى 479.577 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 175.977 مليار جنيه إلى 177.485 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 654.021 مليار جنيه إلى 653.981 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 246 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 243 ألف سند تقريبا.
شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 16 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .