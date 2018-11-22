شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 22-11-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-11-2018، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب.

اكتتاب بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، أنه من المقرر فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية لزيادة رأس المال خلال الفترة من 25 نوفمبر 2018، وحتى 29 نوفمبر الجارى، على الأسهم المتبقية والبالغة 148.4 مليون سهم، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب في هذه المرحلة سيتم الاكتفاء بما تم تغطيته من أسهم.

وفي حالة تجاوز الاكتتاب في الأسهم المتبقية سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الاسهم الأسهم المتبقية مع جبر الكسور.

وأعلنت شركة بالم هيلز للتعمير خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، عن زيادة إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه من 2017، وحققت أرباحاً بلغت 640.21 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 466.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الاقلية، بنسبة زيادة 37% على أساس سنوي.

البورصة تخسر 30 مليار جنيه

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 30.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.645 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ شطب شركة أورنج مصر من البورصة والتى يبلغ رأسمالها 28 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.01% والعرب على 15.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.17%

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.4 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.7 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 64.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% عند مستوى 13527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% عند مستوى 687 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1723 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

عينت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، المستشار المالي المستقل فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتقييم عرض بولي سيرف.

وقالت البورصة المصرية أمس، إنه تقرر فتح سوق الصفقات لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات على فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر 2018.