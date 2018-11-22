شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الرقمية الربيل تستأنف الخسائر مع تراجعها بأكثر من 3% عقب العمليات التصحيحية المحدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية الربيل بما يفوق الثلاثة بالمائة أو بأكثر من 0.01$ اليوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات تصحيحية محدودة لتعكس تراجعها هذا الأسبوع بنحو 15% ولتعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ستة أسابيع في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 08:32 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية ربيل 3.22% إلى مستويات 0.43879$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.45370$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.43436$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.45710$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 17.59$ مليار.

هذا وقد محت الربيل مكاسب هذا الشهر والأربعة أسابيع الماضية في أعقاب تراجعها يوم الثلاثاء الماضي بأكثر من 8% موضحة أسوء أداء يومي لها منذ 11 من الشهر الماضي من جراء موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية مؤخراً وخروج سيولة استثمارية كبير من سوق العملات الرقمية لأسباب غير واضحة حتى الآن، مع العلم أن بعض التقرير تطرقت مؤخراً لكون عدم اليقين حول الانقسام الأخير للبتكوين كاش وراء تلك الخسائر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي اقتراح المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية، ويذكر أن لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول العملة الرقمية الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقد الربيل لنحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانين بالمائة لأول مرة هذا العام، وذلك وفقاً لأسعار منصة “Gatehub”.