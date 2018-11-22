شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة الاقتصادية تعين رئيسا تنفيذا جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عين مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية اليوم الخميس محمود بن عباس بمنصب الرئيس التنفيذي وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن الرئيس التنفيذي الجديد سيباشر أعماله ابتداء من 10 فبراير 2019.

وبينت الشركة أن الرئيس التنفيذي الجديد كان يساهم خلال فترات ماضية في إدارة شركات وتطوير مشاريع رئيسية في كوالا لامبور ومدن أخرى في ماليزيا.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 35.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 28.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 26.7%.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 22.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 16.1 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017.