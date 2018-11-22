الان تتابع عاجل .. وكالة (فيتش): التصنيف الإئتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة .. والمالية ترحب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

رحبت وزارة المالية، بتقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الإئتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)