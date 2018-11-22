شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو أعلى حاجز 1.14 لكل دولار أمريكي وسط ضعف السيولة مع عطلة عيد الشكر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:18 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 1.1407 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1384 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1434، بينما حقق الأدنى له عند 1.1382.

هذا وقد تابعنا الكشف عن محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي عقد في 25 من الشهر الماضي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40%، وسط المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية العام بواقع 15 مليار يورو شهرياً.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 4 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتوقعات عند 3، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أفادت رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بأنه تم الاتفاق بين مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشكل مبدئي على شكل العلاقات المستقبلية بين الطرفين فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق، أعربت المفوضة الأوروبية أن رئيس المفوضية جون كلود يونكر سوف يجتمع مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بروكسل بعد غداً السبت، وسط تأكيدها على أن القرار النهائي في الموافقة على نص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يكون في يد الدول الأعضاء للاتحاد، وأفادتها بأن هناك العديد من القضايا التي لا تزال تحتاج إلى التوصل لحلها قبل قمة يوم الأحد وعلى رأسها قضية جبل طارق.

وفي سياق أخر، حذرت وزارة المالية الألمانية في تقريرها الشهري عن الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو من خطورة تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة لتوالي التناقص في الأيدي العاملة في ألمانيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعاقة النمو في المستقبل، وفي ظلال انخفاض مستويات المياه في نهر الراين والتي قد تسبب في أزمة للنقل والإمدادات التي تتم من خلاله، ما قد يعيق تدفع السلع في ألمانيا.

كما تطرقت الوزارة لكون تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني المحلي يعد القوة الاقتصادية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي قد ينعكس بشكل سلبي على النمو الاقتصادي في أوروبا، بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقارير الصحافية الألمانية لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعت رؤساء شركات السيارات الألمانية إلى البيت الأبيض للمناقشة حيال التعريفات الجمركية الأمريكية التي سوف يتم فرضها على منتجي السيارات الألمانية.

وبالنظر لتطورات ملف الموازنة الإيطالية فقد نوه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن حكومته ستقوم بعرض ملف الموازنة على البرلمان، موضحاً أن بلاده تحول أن تتصرف بمنطقية فيما يخص الموازنة، ومضيفاً أن حكومته ليست على استعداد للتراجع في أياً مما تتضمنه الموازنة من نقاط قد تؤدي إلى الضرر بمصالح إيطاليا، ومضيفاً أن ارتفاع عائدات السندات الإيطالية لن يساعد وأ، على الجميع أن يساعد في محي التوترات ونشر التفاؤل.

وفي المقابل طالب وزير المالية النمساوي هارتويج لوجير بضرورة معاقبة إيطاليا على مخالفتها لقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنسبة العجز في الموازنة التي تستهدفها عند 2.4% بخلاف الحد الأقصى للاتحاد عند 2%، معرباً "يجب أن تتحمل إيطاليا عواقب مخالفتها لقواعد الاتحاد الأوروبي"، موضحاً أن السبب في ضرورة تحمل إيطاليا عواقب الموازنة الجديدة يرجع إلى أنها قد تعرض استقرار جميع الدول الأوروبية للخطر.