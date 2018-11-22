شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء السودانى: تضخم يتراجع قليلا إلى 68.44% خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى للإحصاء السودانى اليوم الخميس، إن التضخم فى السودان تراجع قليلا إلى 68.44% على أساس سنوى فى أكتوبر الماضى، من 68.64% فى سبتمبر السابق له.

وقفز التضخم بأكثر من 50% فى يناير 2018، عندما أدت تخفيضات فى الدعم بالسودان إلى زيادة أسعار الغذاء مما أثار احتجاجات، ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار عن طريق فرض قيود صارمة على عمليات السحب النقدى بالدولة السودانية.