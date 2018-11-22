شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء السودانى: تضخم يتراجع قليلا إلى 68.44% خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى للإحصاء السودانى اليوم الخميس، إن التضخم فى السودان تراجع قليلا إلى 68.44% على أساس سنوى فى أكتوبر الماضى، من 68.64% فى سبتمبر السابق له.
وقفز التضخم بأكثر من 50% فى يناير 2018، عندما أدت تخفيضات فى الدعم بالسودان إلى زيادة أسعار الغذاء مما أثار احتجاجات، ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه رغم المحاولات الرامية لإبطاء وتيرة زيادات الأسعار عن طريق فرض قيود صارمة على عمليات السحب النقدى بالدولة السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإحصاء السودانى: تضخم يتراجع قليلا إلى 68.44% خلال أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.