شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة التصميم بمعرض فيرنكس وبروتوكول تعاون مع "تحديث الصناعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع كل من غرفة صناعة الأثاث والأخشاب، والمجلس التصديرى للأثاث، ومركز تحديث الصناعة، بروتوكول تعاون اليوم الخميس، على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر لمعرض فيرنكس آند ذا هوم، لإطلاق مبادرة التصميم، بحيث يكون مركز تحديث الصناعة حلقة الوصل بين المصممين والشركات العاملة فى القطاع من خلال برنامج (Creative Hub)، والذى يقوم بتلقى احتياجات التطوير من الشركات العاملة بالقطاع والعمل على تلبيتها، بعد دراستها وتقييمها من لجنة خبراء مشكلة من أعضاء لجنة تسيير البروتوكول.

ويعد البروتوكول أهم توصيات استراتيجية تطوير قطاع الأثاث، حيث تم إطلاقها رسميا اليوم على هامش فعاليات المعرض، وقام بالتوقيع كل من المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، ورئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المهندس أحمد حلمي، ورئيس المجلس التصديرى للأثاث المهندس إيهاب درياس.

وقال أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن توقيع البروتوكول يعد أحد توصيات استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الأثاث التى تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المصرية، ويستهدف هذا البروتوكول تنمية قدرات العاملين فى قطاع الأثاث ومصممى برنامج الابتكار (Creative Hub) التابع للمركز.

وأضاف طه أن الاستراتيجية تستهدف أيضا إنشاء مركز إقليمى للتسويق يخدم السوق المحلية للأثاث، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين كيانات اقتصادية جديدة من صغار المستثمرين التى تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة بمدينة الأثاث فى دمياط.

وأشار أحمد طه إلى أن المركز قد ساهم بتمويل إعداد الاستراتيجية التى وضعت خارطة طريق، لتطوير كل الورش الكبيرة والصغيرة خلال 10 أعوام، لتصبح منتجة وقادرة على اختراق السوق المحلية والعالمية، مما يوفر مليون فرصة عمل.

ومن جانبه قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب، إن المسئولين عن معرض فيرنكس أند ذا هوم، أعدوا اتفاقا مع البنك الأهلى المصرى لتقديم مبادرتين خلال المعرض، الأولى لتمويل العارضين لدعم صناعة الأثاث من خلال أفكار جديدة للتغلب على أزمة نقص السيولة، والمبادرة الثانية خاصة بالمشترين تتيح لهم شراء الأثاث بالتقسيط على 12 شهر بدون فوائد.

وأوضح حلمى أن الغرفة أعلنت عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع وتتضمن 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار خلال مدة الاستراتيجية.

وأكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن اهتمام الدولة بالصناعة المحلية هو أول الطريق نحو التنمية الاقتصادية، وأن المعرض يوفر فرصا للتوسع والنمو للعاملين بالسوق والعارضين والصناعات المرتبطة بصناعة الأثاث.

وأضاف درياس أن انطلاق الدورة الجديدة لمعرض فيرنكس اند ذا هوم ستشهد عدة مفاجآت لا شك ستسهم فى تحريك السوق المحلية الى جانب زيادة الصادرات خاصة وأنها تشهد مشاركة لعدد كبير من شركات الأثاث.

جدير بالذكر أن معرض فيرنكس آند ذا هوم يعد الوحيد الذى وضع الخطة المستقبلية له حتى عام 2020 على أربع دورات، الأولى من 22 إلى 25 نوفمبر 2018، ثم الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2019، والثالثة من 17 إلى 20 اكتوبر 2019، وأخيرا الدورة الرابعة من 12 إلى 16 فبراير 2020، ضمانا لتنسيق صناعة المعارض فى مصر خاصة فى قطاع الأثاث.